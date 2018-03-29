После пьяного ДТП замначальника свердловской ГИБДД уволят по отрицательным мотивам

Высокопоставленный сотрудник областной ГИБДД за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования будет уволен по отрицательным мотивам. Об этом АН «Между строк» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее появилась информация, что в ночь на 29 марта автомобиль Citroën под управлением сотрудника ГИБДД совершил дорожно-транспортное происшествие с Toyota Land Cruiser, после чего скрылся с места происшествия. После двухчасовой погони его поймали коллеги. По информации Ura.ru, машина принадлежала заместителю начальника УГИБДД по Свердловской области полковнику Александру Юнусову. По данным источника издания «Газета.ru», преследование гаишника погоней можно назвать весьма условно.

«Там не было как таковой даже погони, за ним спокойно ехали какое-то время, потом сотрудникам это надоело и его прижали к обочине. Столкновение было не очень серьёзным, я не исключаю, что Юнусов, учитывая его состояние, мог даже не заметить его, поэтому и поехал спокойно дальше, не особо пытаясь оторваться от преследования и, видимо, не понимая, что произошло. Когда его остановили, это было просто “тело”, полицейские буквально вынимали его из-за руля. Возможно, отказ от освидетельствования стал следствием того, что он был просто не в состоянии даже его пройти. Задержавший его сотрудник рассказал, что там “некого было освидетельствовать”», — рассказал источник.

По словам Валерия Горелых, задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В результате в отношении него органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.