СМИ анонсировали отставку начальника ГИБДД Свердловской области Юрия Дёмина

Начальник областного управления ГИБДД Юрий Дёмин может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом пишет ряд СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Собеседники портала E1.ru утверждают, что в областной главк из Москвы пришла бумага об увольнении полковника. По информации источника, такое решение было принято после инцидента с замом Дёмина Александром Юсуповым, который месяц назад устроил пьяное ДТП и накануне был уволен по отрицательным мотивам. В свою очередь, «КП-Екатеринбург» пишет, что Дёмин сам написал рапорт в связи с уходом на пенсию (11 апреля главному гаишнику региона исполнилось 57 лет. — Прим. ред.) и история с его замом к его уходу отношения не имеет.

В настоящее время Юрий Дёмин находится на больничном, а исполняющим обязанности начальника назначен полковник Алексей Габдорахманов.