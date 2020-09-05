СМИ Беларуси опубликовали «разговор Варшавы и Берлина» по отравлению Навального (ВИДЕО)

Государственные СМИ Беларуси опубликовали перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» по Навальному. Напомним, согласно заявлению Александра Лукашенко, он должен доказать фальсификацию отравления оппозиционера.

В представленном диалоге, озвученном на русском языке, в том числе упоминается предстоящее голосование в российских регионах и утверждается, что Лукашенко — крепкий орешек.

Публикуем расшифровку записи.

Варшава : Алло! Добрый день, Ник! Как наши дела?

Берлин : Вроде бы всё по плану. Матрериалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем её заявления.

Варшава : Отравление подтверждается точно?

Берлин : Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идёт война. А во время войны всякие методы хороши.

Варшава : Согласен, надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин : Этим и занимаемся. А как ваши дела в Беларуси?

Варшава : Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.