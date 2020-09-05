СМИ Беларуси опубликовали «разговор Варшавы и Берлина» по отравлению Навального (ВИДЕО)

Государственные СМИ Беларуси опубликовали перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» по Навальному. Напомним, согласно заявлению Александра Лукашенко, он должен доказать фальсификацию отравления оппозиционера.
В представленном диалоге, озвученном на русском языке, в том числе упоминается предстоящее голосование в российских регионах и утверждается, что Лукашенко — крепкий орешек.
Публикуем расшифровку записи.
Варшава: Алло! Добрый день, Ник! Как наши дела?
Берлин: Вроде бы всё по плану. Матрериалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем её заявления.
Варшава: Отравление подтверждается точно?
Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идёт война. А во время войны всякие методы хороши.
Варшава: Согласен, надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.
Берлин: Этим и занимаемся. А как ваши дела в Беларуси?
Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.
Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.
Напомним, 3 сентября Лукашенко в ходе встречи с прибывшим в Минск председателем правительства России Михаилом Мишустиным сообщил, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера Алексея Навального веществами группы «Новичок» — фальсификация. Лукашенко сослался на некий «перехват разговора Варшавы и Берлина», в беседе он также сообщил, что предоставит запись перехваченного разговора. В немецком правительстве заявили, что утверждения президента Лукашенко не соответствуют действительности.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель официально заявила, что Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» и что в его анализах были найдены остатки этого вещества. Она осудила произошедшее и призвала Россию ответить на возникшие вопросы. Дмитрий Песков тогда заявлял, что нет никакого повода для обвинения российских властей в отравлении.