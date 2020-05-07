«Слова вырваны из контекста»: липецкие власти прокомментировали предложение разгонять людей химикатами

Администрация Липецкой области прокомментировала появившуюся в Сети аудиозапись, на которой губернатор Игорь Артамонов в беседе с мэром Липецка Евгенией Уваркиной сравнивает местных жителей с клещами и предлагает разгонять нарушающих режим самоизоляции химикатами, со ссылкой на пресс-службу администрации передаёт «Мост ТВ».

В пресс-службе подтвердили подлинность записи, отметив, что разговор состоялся ещё в начале апреля на совещании, где обсуждались меры борьбы с коронавирусом, в том числе дезинфекция общественных мест. На тот момент по области только начинался активный прирост заболевших. Рассматривались различные варианты распространения химикатов — с использованием техники или ранцевых распылителей.

«Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз об обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства. Более того, в результате обсуждения губернатор попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использовать только рекомендованные Роспотребнадзором растворы», — заявили в пресс-службе администрации Липецкой области.

После тестовых работ в апреле от массовой дезинфекции и химикатов отказались в пользу точечной обработки.

«А метод точечной обработки, с использованием ранцевых распылителей, применяется в регионе и сегодня. Так обрабатывают остановки, скамейки, дворы», — сообщили чиновники.

В настоящее время в Липецкой области, по официальным данным, зарегистрировано 656 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались. Режим самоизоляции в регионе действует с 30 марта.

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