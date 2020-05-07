СМИ: Липецкий губернатор предложил разгонять нарушителей самоизоляции химикатами

В телеграм-канале «Чернозём» опубликовали аудиозапись, на которой, как утверждается, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в беседе с мэром Липецка Евгенией Уваркиной сравнивает местных жителей с клещами и предлагает разгонять нарушающих режим самоизоляции химикатами, диалог чиновников расшифровала «Медиазона».

Источник издания подтвердил, что на записи звучат голоса Артамонова и Уваркиной, в этом также абсолютно уверен источник Znak.com — депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников.

На записи обсуждается применение дезинфицирующих средств, у которых «принцип тумана и очень большое покрытие». Рассматриваются территории, где можно распылить химикаты, — это могут быть остановки общественного транспорта и парки.

«Вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: "Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят"», — говорит мужчина, чей голос похож на губернатора Липецкой области.

«Тогда мы на набережной сделаем завтра как раз. У нас на набережной постоянно тусуются, как Анатолий Владимирович их назвал, гопники. У нас там буйство, автомобили постоянно, мы с Александром Николаевичем постоянно перекрываем все входы», — отвечает ему, предположительно, мэр.

«У торгового центра [ещё распыляйте], молодые люди там 50 человек на машинах собирают. Выделите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать. Понимаете, это вот со слабым умом…» — советует мужской голос.

В конце разговора, предположительно, мэр высказывает опасение — «а вдруг полягут?», после чего раздаётся смех. В ответ, по всей видимости, губернатор говорит, что в таком случае привлекут к ответственности. Комментариев со стороны властей Липецкой области по поводу опубликованной аудиозаписи пока не было.

В настоящее время в Липецкой области, по официальным данным, зарегистрировано 656 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались. Режим самоизоляции в регионе действует с 30 марта.

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