Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти семимесячного мальчика в инфекционной больнице Нижнего Тагила

Следственный отдел по Тагилстроевскому району возбудил уголовное дело из-за смерти семимесячного мальчика в инфекционной больнице Нижнего Тагила. Дело открыто по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии.

«Будут проведены допросы, назначены экспертизы и выполнены иные следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы. В обязательном порядке будут проверены условия, в которых воспитывался малолетний ребёнок, при наличии достаточных оснований в ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям (возможному бездействию) родителей умершего», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.

Напомним, ребёнок умер в инфекционной больнице Нижнего Тагила вечером 30 января. Свидетели инцидента рассказали агентству, что около 18:00 мальчик вместе с 32-летней мамой был доставлен в приёмный покой медучреждения на автомобиле скорой помощи. По словам собеседников редакции, «от женщины сильно пахло алкоголем, а при осмотре ребёнка врач заметил гематому на голове». Мальчик скончался прямо на столе. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. При этом ранее мама мальчика уже обращалась за медицинской помощью в связи с болезнью сына, но сама отказалась от его госпитализации.