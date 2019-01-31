В инфекционной больнице Нижнего Тагила скончался семимесячный мальчик

Вечером 30 января в инфекционной больнице Нижнего Тагила скоропостижно скончался семимесячный мальчик. Как рассказали АН «Между строк» свидетели инцидента, около 18:00 ребёнок вместе с мамой был доставлен в приёмный покой медучреждения на автомобиле скорой помощи.

«От женщины сильно пахло алкоголем, а при осмотре ребёнка врач заметил гематому на голове и назначил рентген. Мальчик скончался прямо на столе. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти малыша не удалось», — говорят собеседники редакции.

По информации АН «Между строк», 32-летняя мама мальчика ранее уже обращалась за медицинской помощью в связи с болезнью сына.

«Приехавшие тогда на вызов медики, осмотрев ребёнка, посоветовали его госпитализировать, но женщина отказалась», — говорит источник АН «Между строк».

В настоящее время следственным отделом Тагилстроевского района инициирована доследственная проверка.