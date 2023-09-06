Следственный комитет проверит, почему в Нижнем Тагиле не расселили жильцов аварийного дома (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле отдел СК РФ по Дзержинскому району после обращения граждан начал проверку на предмет возможной халатности (ст. 293 УК РФ) по факту нерасселения жильцов аварийного дома на улице Проезжей, 17, сообщили в ведомстве.

«До настоящего времени необходимых мер для того, чтобы гражданам было предоставлено жильё взамен их квартир, находящихся в аварийном здании, не предпринято. При этом дальнейшее пребывание людей в этом доме может представлять опасность для их жизни и здоровья», — отмечают в ведомстве.

В 2019 году жители дома обращались в администрацию города, чтобы признать его аварийным, но в этом им было отказано и предложено сделать капитальный ремонт, который не сделали. Позднее, после обращения в Дзержинскую прокуратуру, было принято решение о признании дома аварийным, его сносе и расселении жильцов к 2027 году. До этого момента им предложили временное жильё в общежитии, но они от этого предложения отказались.

Дому № 17 на улице Проезжей уже более 70 лет. За это время здание пришло в негодность. В доме дырявая кровля, гнилые полы, зимой перемерзают трубы, в подвал стекает канализация.

В ходе проверки следователи СК РФ установят причины сложившейся ситуации и дадут ей правовую оценку. По результатам будет принято процессуальное решение.