Следственное управление Нижнего Тагила ищет свидетелей ДТП, в котором пострадал 6-летний ребёнок

Следственное управление Нижнего Тагила ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 6-летний ребёнок. ДТП произошло ещё 19 августа 2018 года. Около 15:30 у дома № 37 по улице Ермака 32-летний водитель Hyundai Santa Fe во внутриквартальном проезде допустил наезд на мальчика. Ребёнок в этот момент выходил на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства. В результате аварии он получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. С места ДТП мальчик был госпитализирован в ЦГБ № 3.

Очевидцев, которым известны какие-либо обстоятельства данного происшествия, просят обратиться в следственное управление МУ МВД «Нижнетагильское» по адресу: ул. Островского, кабинет 508 или по телефонам: 97-61-82, 97-61-46.