Слаломист из Нижнего Тагила Никита Губенко завоевал серебро чемпионата мира

Никита Губенко привезёт в Нижний Тагил серебряную медаль чемпионата мира по гребному слалому. Он завоевал её на соревнованиях, которые проходили в Праге (Чехия). Выступал спортсмен в дисциплине «Экстремальный слалом». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала тренер медалиста Ольга Гвоздева. Она отметила, что в финальной гонке участвовали представители России, Германии, Бразилии и Чехии.

«Никита Губенко лидировал в гонке, но немецкому спортсмену (Штефану Хенгсту) удалось вырвать победу при прохождении заключительных ворот. Чтобы завоевать медали, спортсмены в сумме сделали четыре заезда в жёсткой контактной борьбе. Полина Мухгалеева [из Красноярска] также стала серебряным призёром чемпионата мира среди женщин. Серебряная медаль ЧМ даёт право на присвоение звания "Мастер спорта международного класса" по гребному слалому», — написала Ольга Гвоздева.

Напомним, в августе Никита Губенко принёс золотую медаль в копилку сборной команды Свердловской области по результатам выступлений на чемпионате России по гребному слалому в городе Окуловка Новгородской области. В мае на Кубке России воспитанник спортивной школы «Уралец» также завоевал золото. Тогда в последний день соревнований проходили заезды в экстремальном слаломе на каяках.