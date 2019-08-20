Слаломисты из Нижнего Тагила стали лучшими на чемпионате России

С 15 по 18 августа в городе Окуловка Новгородской области прошли чемпионат и первенство России по гребному слалому. Тагильчане уже второй год подряд занимают весь пьедестал почёта в экстремальном слаломе среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской федерации гребного слалома.

Золотую медаль в копилку сборной команды Свердловской области принёс Никита Губенко, Владимир Камешков занял второе место, бронза у Никиты Мартынова. Он же стал победителем в экстремальном слаломе и на первенстве России среди юниоров до 24 лет, выполнив норматив мастера спорта.

Тагильчанин Дмитрий Храмцов стал победителем первенства России среди юниоров в каноэ-одиночке.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 субъектов России.