Sky News: Юлию Скрипаль выписали из больницы

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, отравленную 4 марта вместе с отцом, выписывают из больницы, со ссылкой на собственные источники сообщает Sky News.

По данным собеседников издания, её должны были выписать из больницы в Солсбери ещё 9 апреля. Телеканал отмечает, что во вторник, 10 апреля, ожидается заявление врачей Юлии Скрипаль.

По данным «Би-би-си», Юлию Скрипаль уже вывезли из больницы в «безопасное место».

Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей нашли в бессознательном состоянии в центре Солсбери 4 марта. Их госпитализировали в критическом состоянии, но, по оценкам врачей, состояние Юлии был чуть лучше, чем у её отца. По версии следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в СССР. Врачи не публиковали прогнозы об их состоянии, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в одном из выступлений заявила, что Скрипали могут полностью не восстановиться и что на тот момент невозможно было предсказать, как отравление воздействует на их нервную систему.

О том, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить, BBC сообщило 29 марта. До того представитель государственной службы здравоохранения в Солсбери Кристи Блэншерд говорила, что её состояние улучшается и больше не оценивается как критическое.

5 апреля Юлия Скрипаль через полицейских выпустила первое заявление, в котором сообщила, что с каждым днем у неё прибавляется сил. 6 апреля врачи сообщили, что и Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение и его состояние быстро улучшается.

После выздоровления, по данным СМИ, Скрипали могут изменить имена и переехать из соображений безопасности. По информации источников Sunday Times, в разведке MI6 обсудили этот вопрос с коллегами из ЦРУ, возможен переезд Скрипалей в США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию — эти четыре страны и Великобритания обмениваются между собой развединформацией.