СКР просит отправить под домашний арест депутата думы Екатеринбурга, «кинувшего» на 60 млн рублей монтажников сценического оборудования Нижнетагильской драмы

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня рассматривает ходатайство следствия о мере пресечения в виде домашнего ареста депутату гордумы, бывшему главе Управления капительного строительства Свердловской области Олегу Кагилеву, пишет Znak.com. Накануне ему предъявили обвинение по делу по части 1 статьи 30 УК РФ, части 6 статьи 290 («Приготовление к получению взятки в особо крупном размере»).

О домашнем аресте ходатайствовал представитель регионального СУ СКР. Официально представитель СК и адвокат Кагилева в суде отказались комментировать дело, они также попросили суд закрыть процесс по мере пресечения от СМИ, суд удовлетворил это требование.

Олег Кагилев является фигурантом дела по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), которое было возбуждено по материалам прокуратуры СУ СК 20 сентября 2018 года. В письме, которое получил депутат Госдумы Андрей Альшевских от прокуратуры, говорилось, что в 2017 году Кагилев потребовал у руководителя ООО «СтроймонтажУрал-2000», строившего спортивный комплекс «Синегорец» в посёлке Баранчинский, откат в размере 6,6 млн рублей за заключение этого контракта и беспрепятственную приёмку работ. Для передачи суммы «СтроймонтажУрал-2000» заключил договор на покупку несуществующего оборудования с ЗАО «Спецавтоматика», по версии прокуратуры, аффилированном с Кагилевым.

Сам Кагилев ещё летом прошлого года назвал представленную информацию недостоверной. Он считает, что вопросы нужно предъявлять к самому «СтроймонтажУралу-2000».

«Предприятие, о котором идёт речь, вывело деньги в Крым и лишило то ли 10, то ли 15 подрядчиков оплаты услуг. ЗАО "Спецавтоматика" в данный момент заканчивает работы за этим подрядчиком и рассчитывается с остальными подрядчиками — и от генподрядчика оно получало оплату в минимальном объёме. […] То есть предприятие всех бросило, а теперь вот такую информацию обо мне распространяет», — заявил он.

Компания «СтроймонтажУрал-2000» являлась генподрядчиком по реконструкции «Синегорца» с июня 2017 по февраль 2018 года — контракт ей передали после того, как заказчик решил расторгнуть договор с предыдущим распорядителем денег на работах ООО «ГЕН СтройУрал». Компания успела освоить 141,7 млн рублей и после получения очередного транша в размере 35,9 млн рублей заморозила свои счета. В результате обязательства перед остальными строителями на сумму около 30 млн рублей остались неоплаченными.

Кроме того, претензии к Олегу Кагилеву имеет саровская компания «Система», реконструировавшая Нижнетагильский драмтеатр. В августе 2014 года «Система» заключила с генподрядчиком реконструкции Нижнетагильского драмтеатра — компанией «НеоКрил», принадлежащей Олегу Кагилеву, — договор на общую сумму 245 миллионов рублей. Согласно контракту, компания поставила оборудование: механическое (89 млн рублей), световое (86 млн рублей) и звуковое (35 млн рублей), а затем произвела его монтаж и пусконаладочные работы за 34 млн рублей. «НеоКрил» не оплатил саровчанам последнюю часть оборудования и работ на общую сумму более 58 млн рублей, хотя «Система» выполнила эти обязательства в полном объёме, а заказчик также оплатил их генподрядчику.

Из-за неоплаты работ «Система» отказалась от обслуживания техники драмтеатра и официально сняла с себя ответственность за возможные несчастные случаи с актёрами в случае его поломки. Директор театра заявляла, что оборудование обслуживается штатными специалистами, поэтому опасений за жизнь труппы у неё нет.

ЗАО «Система» утверждает, что уже после начала судебных разбирательств с «НеоКрилом» компания вывела со своих счетов около 200 млн рублей, полученных за реконструкцию драмтеатра, и начала процедуру банкротства. Саровчане не исключают возможность уголовного преследования учредителей и руководства «НеоКрила».

Специалисты компании «Система» провели в 2006–2008 годах реконструкцию сцены Государственного академического Малого театра, участвовали в реконструкции Большого театра, устанавливали своё оборудование в десятках театров Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Самары и других городов страны.