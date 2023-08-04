Скончался заслуженный тренер РСФСР по хоккею из Нижнего Тагила Герман Чумачек 

Как сообщается на официальном сайте ХК «Автомобилист», 3 августа не стало ветерана уральского хоккея, заслуженного тренера РСФСР, отличника физической культуры и спорта Германа Чумачека.

Герман Григорьевич родился в 1950 году в Нижнем Тагиле. Является выпускником нынешнего УрГПУ. Играл в хоккей и футбол в свердловском спортивном комплексе «Динамо». В 1968 году стал чемпионом первенства СССР по хоккею среди юниоров. Выступал за хоккейные клубы «Южный Урал» (Орск), СКА (Свердловск) и «Кедр» (Новоуральск).

После окончания спортивной карьеры Чумачек работал тренером. Более 25 лет отдал преподаванию в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Спартаковец» им. Л. П. Мишина в Екатеринбурге. За время своей работы воспитал не одно поколение уральских игроков, таких как Алексей Яшин, Николай Хабибулин, Владимир Малахов. В 2001 году уехал в США, где 15 лет входил в тренерский штаб нескольких хоккейных клубов.