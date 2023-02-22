Скончался экс-директор МУП «Тагилдорстрой» Владимир Тюменцев. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник. О смерти Владимира Тюменцева стало известно сегодня, 22 февраля. С 2016 года до настоящего момента он возглавлял крупнейшую компанию дорожной отрасли региона АО «Свердловскавтодор». Прощание состоится 23 февраля в Храме Успения Верхней Пышмы.

По информации АН «Между строк», Владимир Яковлевич скончался скоропостижно.

Ранее Владимир Тюменцев работал в Нижнем Тагиле и Новоуральске. Руководителем муниципального «Тагилдорстроя» Тюменцев был назначен весной 2014 года по рекомендации на тот момент вице-мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. С ноября 2015 года у «Тагилдорстроя» возникли серьёзные финансовые проблемы, накопилась большая дебиторская задолженность, в том числе от администрации города. В итоге действующий на тот момент мэр Сергей Носов уволил Тюменцева в начале марта 2016 года.