Сказочную историю с белыми тиграми и носорогом покажут в Нижнетагильском цирке 

Уже в эту субботу, 26 марта, в Нижнетагильском цирке состоится премьера сказочного спектакля «Загадка старой игрушки» (0+). Новое представление, обещают создатели, понравится не только детям, но и взрослым. На манеже выступят воздушные гимнасты, иллюзионисты, эквилибристы, гимнастка с хула-хупами и клоуны-эксцентрики. А ещё зрителей ждут номера с участием белых тигров, носорога и других животных.

Цирковые постановки давно перестали быть отдельно взятыми номерами в разных жанрах, поэтому на этот раз гостей цирка ждёт специальная программа, где каждый номер создавался специально для неё. Из Москвы в Нижний Тагил новую постановку привезла художественный руководитель и создатель проекта, в прошлом известная цирковая артистка Дарья Костюк.

«Все мы — и взрослые, и дети — очень любим фантазировать. Дети чуть больше, а взрослые с годами практически перестают это делать. Но сегодня и многие дети уходят от фантазий, поэтому социальная миссия спектакля заключается в том, чтобы показать, насколько прекрасен мир, когда в нём есть место для фантазии и воображения», — говорит автор сценария, режиссёр-постановщик проекта «Загадка старой игрушки» Дарья Костюк.

В основе спектакля — автобиографичная история самой Дарьи. По сюжету главная героиня отправляется в путешествие благодаря старинной игрушке, подаренной бабушкой. Как рассказывает директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский, в этом спектакле впечатляет не только история, но и яркие костюмы, разнообразная цветовая партитура и редкие животные.

Номер с белыми тиграми «Мой Тотем» под руководством Алисы Нестеровой удивит зрителей взаимодействием между человеком и хищником. Всего на сцене выступят шесть тигров, о характере каждого из них дрессировщица знает всё.

«Все они родились в цирке, мы их вырастили, кормили из бутылочки, поэтому у нас с ними существует тесная связь. В первую очередь мы к ним относимся как к членам семьи, а во вторую очередь — как к коллегам по сцене. Это наши четыре дочки и двое лапочек-сыночков. Они у нас артисты во втором поколении», — рассказывает Алиса Нестерова.

В России сегодня существует лишь два аттракциона с белыми тиграми. Во втором выступают более взрослые животные — родители тех тигров, которые приехали в этот раз в Нижний Тагил. Этот аттракцион носит название «Шамбала», а его руководителем является отец Алисы Сергей Нестеров.

«Белые тигры довольно флегматичны, поэтому с ними достаточно непросто работать. У наших тигров есть распорядок, правда просыпаются они очень поздно. Активная фаза у них начинается ближе к полудню. Но несмотря на некоторую лень, наши тигры очень любят смену деятельности. Выступать им тоже нравится, они любят разные цирки и атмосферу в них», — делится дрессировщица.

Артисты Алиса Нестерова и Алексей Поручаев проводят со своими полосатыми воспитанниками весь день. По их словам, они уже не воспринимают дрессировщиков как людей, а считают какими-то странными собратьями. На арене тигры Анфиса, Берта, Марта, Лизель, Кот и Еремей выступают вместе уже около пяти лет.

А вот другой артист этой программы и единственный в России носорог Мафуньян к свету софитов и аплодисментам, на первый взгляд, относится прохладно. Его тренер заслуженная артистка России Елена Федотова рассказывает, что приручить носорога очень сложно.

«Всё общение с ним сводится к тому, чтобы установить этот незримый контакт с животным. И это приходит само, этому нельзя научить. Нужно очень искренне отдавать себя этому труду, потому что животные чувствуют это», — говорит Елена Федотова.

Также, по словам дрессировщицы, Мафуньян предпочитает женское общество и очень любит ласку. Вообще носорог очень общительный, и у него есть свой верный друг — пёс породы алабай.

«Сила любви самая сильная, потому что только она может приручить такое животное. Лично у меня огромный опыт работы с самыми разными животными, в том числе и хищными. Всегда обидно, когда приходится доказывать, что животных в цирке не обижают. А в случае с носорогом этот факт очевиден для всех. Такое огромное животное силой точно не приручить», — рассказывает Дарья Костюк о номере с носорогом.

Премьерные показы сказочного представления «Загадка старой игрушки» пройдут 26 и 27 марта. Гастроли программы продлятся до 24 апреля. Билеты можно приобрести в кассах или на сайте Нижнетагильского цирка.