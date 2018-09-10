Скандальную «Бухту Квинс» ввели в эксплуатацию спустя 7 лет после начала стройки

Застройщики ПЖСК «Бухта Квинс» получили разрешение на ввод в эксплуатацию домов элитного посёлка, со ссылкой на барда Александра Новикова пишет E1.ru. Пайщики многострадального ПЖСК «Бухта Квинс» официально могут въехать в свои дома.

«7 сентября 2018 года Министерство строительства Свердловской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию домов ПЖСК "Бухта Квинс". С этого момента пайщики могут получать свои квартиры и оформлять свидетельство на собственность», — написал Новиков в Facebook.

Его помощница добавила, что сейчас объект полностью достроен, пайщики могут заезжать в свои квартиры. О том, что дома готовы к использованию, Новиков говорил ещё в январе, но тогда сдать их было невозможно, так как не было выдано заключение о соответствии проекту от Госжилстройнадзора, а также не было разрешения на ввод в эксплуатацию от Минстроя. Первый документ получили в конце июля, второй — только сейчас.

Напомним, строительство посёлка застопорилось после обвинения в мошенничестве, которое было предъявлено деловым партнёрам Александру Новикову, Михаилу Шилиманову и Ларисе Ассоновой. Следственный комитет сначала установил, что от их действий пострадали около 60 человек, которым причинён ущерб на общую сумму более 50 миллионов рублей, но в ходе расследования сумма ущерба уменьшилась. Фигуранты уголовного дела утверждают, что все деньги ушли на строительство и ничего не пропало.