СК завёл уголовное дело на школьника из Екатеринбурга, напавшего на учительницу с молотком и ножом

На девятиклассника, который накануне подкараулил учительницу и ударил её молотком по голове из-за плохих оценок, завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Следователи пытаются установить причины, почему подросток напал на педагога. Они допрашивают участников и свидетелей конфликта, собирают информацию о семье школьника.

Напомним, инцидент произошёл накануне в 8 утра на улице Севастопольской в Екатеринбурге. Ученик 9-го класса напал на учительницу школы № 24, когда та шла на работу. Учитель физкультуры, который проходил рядом, скрутил подростка, вызвал скорую и полицию. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и ушибы, её уже выписали из больницы. Педагог отказалась писать заявление в полицию на своего ученика.

Предположительно, юноша пошёл на преступление из-за угрозы получить плохую оценку за четверть, которая прозвучала со стороны учителя. Низкий балл также мог привести к недопуску до до основного государственного экзамена (ОГЭ) в конце учебного года. Однако другие преподаватели учебного заведения высказали предположение, что своими угрозами Заболотная всего лишь пыталась стимулировать ребёнка подтянуть свою учёбу.