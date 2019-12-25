Пострадавшая от нападения ученика педагог из Екатеринбурга отказалась подавать заявление в полицию

Преподаватель русского языка и литературы из школы № 24 Екатеринбурга Марина Заболотная, пострадавшая от нападения её ученика, отказалась писать заявление в правоохранительные органы, чтобы привлечь подростка к ответственности. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Напомним, утром 25 декабря девятиклассник напал с молотком на свою учительницу. Подросток подкараулил жертву возле подъезда её дома и нанёс несколько ударов по голове. Педагогу потребовалась медицинская помощь, а школьника задержала полиция.

Предположительно, юноша пошёл на преступление из-за угрозы получить плохую оценку за четверть, которая прозвучала со стороны учителя. Низкий балл также мог привести к недопуску до до основного государственного экзамена (ОГЭ) в конце учебного года. Однако другие преподаватели учебного заведения высказали предположение, что своими угрозами Заболотная всего лишь пыталась стимулировать ребёнка подтянуть свою учёбу.