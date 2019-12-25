В Екатеринбурге девятиклассник пробил голову учительнице молотком

В Екатеринбурге ученик 9-го класса школы № 24 пробил голову молотком своей учительнице, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru. Подросток подкараулил педагога возле дома, где она живёт, и ударил молотком по голове. Учительница госпитализирована.

По данным источника, пострадала 54-летняя учитель русского языка и литературы Марина Заболотная.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова подтвердила факт ЧП.

«Прокуратура Кировского района начала проверку. Выясняются обстоятельства и условия, приведшие к нападению несовершеннолетнего на педагога. Подросток обучается в школе с первого класса, ранее на учёте в ПДН не стоял. В чём-то неблаговидном замечен не был. Воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой», — сообщила Марина Канатова.

Причины нападения на учительницу пока неизвестны — предположительно, это связано с оценками за полугодие.