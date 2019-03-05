СК завёл дело на охранника «Пятёрочки», избившего подростков ремнём

Следственный комитет по Москве завёл уголовное дело о самоуправстве на сотрудника магазина «Пятёрочка», который избил двоих подростков ремнём, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, 28 февраля двое несовершеннолетних взяли в магазине рекламные флаеры, чтобы затем сдать их на макулатуру. Продавец магазина посчитал, что подростки хотят украсть флаеры, и отвёл их в подсобное помещение для разбирательства. После ссоры он вытащил ремень и ударил подростков не меньше десяти раз. В ближайшее время в отношении подозреваемого изберут меру пресечения.

Об инциденте на 15-й Парковой улице стало известно 2 марта. Издание Baza сообщало, что речь идёт о магазине «Пятёрочка» и что детей ударил охранник магазина, а не продавец.