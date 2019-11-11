СК засекретил дело о наркотиках, обвиняемым по которому проходил Иван Голунов

Следственный комитет России засекретил материалы уголовного дела о наркотиках, обвиняемым по которому проходил журналист Иван Голунов.

«Уголовное дело носит гриф "секретно", и материалы не могут быть оглашены в данном судебном заседании», — заявил следователь во время судебного заседания 11 ноября.

Как пишет ТАСС, ранее следствие заявляло, что засекречены только материалы проверки УСБ МВД в отношении полицейских, уволенных после уголовного дела в отношении журналиста.

Напомним, в июне журналист Иван Голунов был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Голунов связал своё задержание с подготовкой материала о столичном ритуальном рынке. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев лично объявил о прекращении дела.