СК возобновил проверку в связи со смертью журналистки Славиной

Следственные органы возобновили проверку в связи с самоубийством главного редактора нижегородского сайта KozaPress Ирины Славиной, со ссылкой на адвоката Александра Караваева, представляющего интересы семьи погибшей журналистки, пишет «Интерфакс».

«Вчера мы узнали об этом, но когда отменено [предыдущее решение об отказе в возбуждении дела], я сказать точно не могу. Соответствующее процессуальное решение ещё не на руках у нас», — сообщил он.

Главред нижегородского издания KozaPress Ирина Мурахтаева (Славина) 2 октября 2020 года покончила с собой у здания нижегородской полиции. Накануне своей смерти она сообщала о проведенном в её квартире обыске по делу о нежелательной организации. В следственном управлении СКР по Нижегородской области считают, что самоубийство Славиной не связано с проведением у неё обыска.

Адвокат Караваев сообщал, что 2 ноября следствие приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Славиной в связи с отсутствием события преступления (по статьям 110, 110.1 УК РФ (доведение до самоубийства и склонение и содействие к совершению поступления), однако затем оно было отменено руководителем следственного отдела и проверка была продолжена.

В рамках доследственной проверки была проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза погибшей журналистки. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, выводом экспертизы стало наличие у Славиной «смешанного расстройства личности».

В начале декабря стало известно, что следствие повторно отказало в возбуждении дела в связи с самоубийством журналистки.