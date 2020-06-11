СК возбудил уголовное дело против мэра Норильска из-за разлива топлива на ТЭЦ 

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Норильска Рината Ахметчина — чиновнику предъявили обвинение в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Ахметчин знал о количестве топлива, разлитого из резервуара ТЭЦ, но не принял должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации её последствий.

Напомним, 29 мая из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля, они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а на ТЭЦ якобы замалчивали проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС.

В ходе расследования СК установил, что с 2018 года резервуар нуждался в капитальном ремонте. В ноябре 2018 года его начали использовать без заключения экспертизы о промышленной безопасности. Позже заключение получили — в нём говорилось, что резервуар не соответствует требованиям и его надо отремонтировать. Однако этого не сделали, в результате чего, по мнению следователей, и произошла авария.

По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили несколько уголовных дел, задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» Вячеслава Старостина, а также директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова.