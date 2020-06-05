На устранение последствий разлива топлива в Норильске потребуется более 10 млрд рублей

По оценке президента и председателя правления компании «Норильский никель» Владимира Потанина, расходы на устранение аварии с разливом топлива в Норильске превысят десять миллиардов рублей без учёта штрафов, которые назначат компании.

В ходе видеоконференции с Владимиром Путиным, прошедшей 5 июня, Потанин заявил, что его предприятие возьмёт на себя все расходы по устранению последствий аварии.

«Мы нацелены на использование лучших доступных технологий, и выбираем оптимальные, а не самые дешёвые решения с экологической точки зрения. И профинансируем это полностью за счёт компании. Ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет», — цитирует заявление Потанина Meduza.

Напомним, 29 мая в Норильске произошёл разлив около 17 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». По данным Генпрокуратуры, авария привела к тому, что топливо проникло в почву и ближайшие водоёмы: реку Амбарную (обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска), озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. В компании «НТЭК», на чьей территории произошло ЧП, заявили, что специалисты откачали и собрали более 100 тонн нефтепродуктов.

По факту разлива топлива возбуждены три уголовных дела. Все они переданы в центральный аппарат СК, в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК». Ущерб от разлива дизельного топлива в Норильске может достигать 100 млрд рублей.