Происшествия

СК возбудил ещё два дела о нападениях на сотрудников Росгвардии на митинге 27 июля

30.07.2019 14:35

Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела о нападении на сотрудника Росгвардии на несогласованной акции 27 июля, пишут Baza и ТАСС.

Как сообщает Baza, обвиняемым вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Пострадавшими по делу проходят росгвардейцы по фамилиям Мелкозёров, Дементьев и Перило. По версии следствия, Мелкозёрову и Дементьеву распылили в лицо баллончик со слезоточивым газом, а Перило бросили в голову обломок гранитного бордюра, он не получил серьёзных травм. 

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал участника акции Евгения Коваленко по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие считает, что в ходе митинга мужчина бросил в сотрудника Росгвардии мусорный бак. В СК отмечали, что 27 июля технические средства зафиксировали «побег Коваленко после совершения преступления». Мужчина признал свою вину.

Напомним, 27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, на ней задержали более 1300 человек. Росгвардия сообщала, что во время акции пострадали двое бойцов. По данным издания «Проект», против участников несогласованного митинга 27 июля заведут не менее десяти уголовных дел.

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