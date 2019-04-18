СК возбудил дело по факту травли в Новосибирской области семьи с приёмным ребёнком с ВИЧ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни после того, как жители города Искитим в Новосибирской области устроили травлю семьи с приёмным ребёнком, у которого обнаружили ВИЧ, пишет «Интерфакс».

Приёмная мама ребёнка рассказала, что мальчика собирались усыновить, когда ему было шесть лет. Вскоре после того, как его передали семье, ребёнку диагностировали распад лёгкого, причиной которого врачи назвали ВИЧ. При этом мама мальчика узнала о диагнозе не в больнице, а от своей знакомой, которой об этом, в свою очередь, рассказали её знакомые врачи. Кто именно это был, неизвестно.

Следственный комитет установил, что неустановленный человек рассказал о заболевании ребёнка посторонним, хотя эта информация — личная тайна. После этого она начала распространяться в городе.

По словам мамы, ребёнка отказывались принимать в местной службе соцзащиты и говорили, что после него надо «всё с хлоркой перемывать». Кроме того, местные врачи начали убеждать семью в необходимости домашнего обучения — ребёнок должен был пойти в первый класс, но родители опасаются, что его «не пустят ни в одну школу».

Недавно матери ребёнка позвонил незнакомый мужчина и попросил «решить свои проблемы самостоятельно». По словам женщины, он посоветовал семье уехать из города. Супруги выставили свой дом на продажу и планируют переехать в Новосибирск, однако опасаются, что денег на жильё не хватит — в семье несколько детей, в том числе приёмные.