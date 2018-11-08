СК удалил сообщение о проверке трат отстранённой главы свердловского департамента молодёжной политики

Следственный комитет удалил сообщение о проверке трат свердловской чиновницы Ольги Глацких, которую отстранили от работы после фразы о том, что государство «ничего не должно» молодёжи, пишет «Фонтанка».

При попытке зайти на страницу с сообщением о проверке в отношении Глацких сайт СК выдаёт ошибку 404. В удалённом релизе сообщалось, что СК начал доследственную проверку информации о нецелевых тратах денег, выделенных департаменту молодёжной политики Свердловской области, который возглавляла Глацких. В самом ведомстве журналисту АН «Между строк» отказались комментировать удаление заметки.

Сообщалось, что в 2018 году департамент потратил 131 миллион рублей на организацию четырёх смен по обучению 800 подростков, как минимум три из них проходили в отеле «Панорама», связанном с депутатом местного законодательного собрания Александром Серебренниковым. 31 миллион рублей департамент потратил на содержание фонда «Золотое сечение», который связан с сочинским центром для одарённых детей «Сириус». Его учредитель — друг президента России Владимира Путина и виолончелист Сергей Ролдугин.

Напомним, 5 ноября во время поездки в Кировград чиновница приняла участие в круглом столе горадминистрации, где присутствовали педагоги дополнительного образования и старшеклассники. Глацких, отвечая на вопрос о финансировании, заявила, что «государство вам ничего не должно».

«Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать. Все знают свои права, но забыли про обязанности», — заявила она.

Спустя некоторое время чиновница сначала отказалась от своих слов, а затем извинилась за них.