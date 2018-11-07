СК начал проверку использования бюджетных средств департаментом Ольги Глацких

Органы Следственного комитета РФ по Свердловской области после публикаций в СМИ начали доследственную проверку о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств региональным департаментом молодёжной политики, который возглавляет Ольга Глацких.

Следователи отреагировали на ряд публикаций о том, что одна из структур, возглавляемая Ольгой Глацких, получила в 2018 году 131 млн рублей, предназначенных для реализации проектов по поддержке талантливой молодёжи.

«Деньги предназначались на организацию четырёх смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле "Панорама", аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона. В связи с этим в статье ставятся вопросы, почему мероприятия с молодёжью проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм», — отмечается в релизе ведомства.

Кроме того, следствием будут проверены приведённые в статье сведения о том, что в отеле проходят и прочие мероприятия департамента — в частности, в нём в 2017 году были проведены четыре совещания с представителями муниципалитетов и семинар по взаимодействию с рабочей молодёжью.

При проверке будет устанавливаться правомерность и эффективность использования бюджетных средств, выделявшихся на реализацию программ, ответственным исполнителем по которым являлся департамент молодёжной политики Свердловской области.

В СК так же попросили тех, кому что-либо известно об иных возможных случаях противоправных действий должностных лиц указанного департамента, позвонить по телефону 8(343)297-71-61.

Напомним, глава департамента молодёжной политики Ольга Глацких 5 ноября во время встречи с молодёжью Кировграда заявила, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», поскольку оно «не просило родителей рожать». Заявление Глацких вызвало бурную реакцию СМИ и общественности. В частности, некорректным его назвали губернатор Евгений Куйвашев и представители Росмолодёжи. На время служебной проверки Глацких была отстранена от должности.