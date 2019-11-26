СК «Спутник» прошёл процедуру заявки для участия в чемпионате Свердловской области по хоккею среди взрослых команд

Тренерский штаб хоккейного клуба «Спутник» определился с составом на предстоящий чемпионат Свердловской области среди взрослых команд. Как сообщается на сайте региональной федерации хоккея, в команду попали 28 игроков в возрасте от 18 до 40 лет, среди которых ветераны тагильского хоккея Виталий Ситников и Антон Алексеев. Как рассказал АН «Между строк» руководитель МОО СК «Спутник» Игорь Перминов, несмотря на то, что на сайте федерации тренером указан Семён Мишарин, фактически возглавит новую команду хорошо известный местным любителям хоккея тагильчанин Алексей Фетисов, который несколько сезонов тренировал ХК «Спутник» в чемпионате ВХЛ.

Отметим, новая команда не является преемником профессионального ХК «Спутник», который был создан в 2014 году по протекции заместителя гендиректора корпорации «Уралвагонзавод» Алексея Жарича.

Кроме «Спутника», в чемпионате области примут участие шесть команд: «Кедр» (Новоуральск), «Синара» (Каменск-Уральский), «Спартаковец» (Екатеринбург), «Титан» (Верхняя Салда), «УрФУ-Спартаковец» (Екатеринбург) и «Энергия» (п. Рефтинский).

На первом этапе все команды сыграют друг с другом по два матча (по одному дома и на выезде). В плей-офф выйдут четыре команды, набравшие наибольшее количество очков на первом этапе.

Первую игру «Спутник» проведёт на домашней арене в ДЛС им. В. К. Сотникова 30 ноября с «Титаном». Начало встречи в 17:00. Вход свободный.