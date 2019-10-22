«Начинаем с нуля». Возрождённая взрослая хоккейная команда «Спутник» из Нижнего Тагила примет участие в первенстве Свердловской области

Взрослая команда по хоккею спортшколы «Спутник» в сезоне 2019/2020 примет участие в первенстве Свердловской области. Об этом АН «Между строк» рассказал руководитель МОО СК «Спутник» Игорь Перминов. Возглавит новую команду хорошо известный местным любителям хоккея тагильчанин Алексей Фетисов, который несколько сезонов тренировал ХК «Спутник» в чемпионате ВХЛ.

Отметим, новая команда не является преемником профессионального ХК «Спутник», который был создан в 2014 году по протекции заместителя гендиректора корпорации «Уралвагонзавод» Алексея Жарича.

«Команда на 95% будет состоять из выпускников нашей школы, — говорит Перминов. — Уже начали подготовку к сезону, закупили обмундирование. Задача стоит амбициозная — выиграть первенство. Ну а дальше посмотрим, может быть, и профессиональный хоккей у нас в городе возродится. Начинаем всё с нуля. Средний возраст игроков составит 20–22 года. Набирали тех, кто действительно хочет играть, ведь это не будет их основным заработком».

Игорь Перминов также подчеркнул, что с логотипа команды исчезнет уже полюбившийся тагильским болельщикам бобёр.

«Скажем так: бобёр утонул. Вместо него будет обновлённая эмблема спортивного клуба “Спутник” и логотип нашего спонсора УВЗ, потому что эту команду открывает только наша школа», — пояснил руководитель.

Своё желание выступить за команду выразили ветераны тагильского хоккея 38-летний Виталий Ситников и 40-летний Антон Алексеев. Окончательный состав команды будет сформирован до конца текущей недели.

Кроме «Спутника», в первенстве области примут участие шесть команд: «Кедр» (Новоуральск), «Синара» (Каменск-Уральский), «Спартаковец» (Екатеринбург), «Титан» (Верхняя Салда), «УрФУ-Спартаковец» (Екатеринбург) и «Энергия» (п. Рефтинский).

На первом этапе все команды сыграют друг с другом по два матча (по одному дома и на выезде). В плей-офф выйдут четыре команды, набравшие наибольшее количество очков на первом этапе.

Планируется, что первую игру «Спутник» проведёт на домашней арене в ДЛС им. В. К. Сотникова 30 ноября с «Титаном».