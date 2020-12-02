СК прокомментировал вызов очевидцев Сталинградской битвы из-за дела о геноциде

Следственный комитет России планирует опросить более тысячи бывших узников концлагерей в рамках расследования уголовного дела о геноциде, со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко пишет РБК. По мнению ведомства, это позволит более точно установить детали преступления.

«Воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить детали преступной деятельности нацистов именно с целью документирования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения без военной необходимости. <…> Поэтому следователи хотели бы побеседовать с каждым, кто пережил те страшные события», — сказала Петренко.

Петренко добавила, что никаких санкций за неявку не предусмотрено. Тем не менее в опубликованной повестке указана стандартная формулировка, что в случае неявки правоохранительные органы могут принудительно доставить ветеранов для опроса.

Накануне стало известно, что сотрудники Следственного комитета по всей России начали массово вызывать очевидцев Сталинградской битвы на допросы по делу о геноциде (статья 357 УК), которое было возбуждено летом 2020 года.