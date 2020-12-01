СК начал массово вызывать очевидцев Сталинградской битвы на допросы по делу о геноциде

Сотрудники Следственного комитета по всей России начали массово вызывать на допросы выживших очевидцев Сталинградской битвы в рамках расследования уголовного дела о геноциде (статья 357 УК), которое было возбуждено летом 2020 года, со ссылкой на родственника бывшего узника нацистских лагерей и источник в СК пишет «Новая газета».

Согласно данным издания, в конце ноября 94-летний волгоградец получил повестку о том, что 1 декабря ему «надлежит явиться» на допрос в качестве свидетеля. В документе было указано, что Главное следственное управление СК России расследует уголовное дело «по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области». Внук пенсионера Денис Чистяков возмутился формой повестки. По словам мужчины, его дедушка во время Сталинградской битвы находился в квартале Второй километр — недалеко от железнодорожного вокзала Сталинграда. Осенью 1942 года он попал в немецкий плен и был отправлен в город Губен в Восточной Германии.

«Неужели, чтобы расспросить пожилого человека, узника лагерей, о Сталинграде, нужно вызывать его на допрос к следователю? На мой взгляд, эту работу можно было бы доверить историкам, архивистам. Можно было бы пригласить моего дедушку на беседу, но не на следственные действия», — отметил он.

Денис Чистяков не стал говорить родственнику о вызове на допрос и сам связался со следователем Антоном Онопченко, который сообщил ему, что такие же повестки рассылаются по всей России: только в Центральном районе Волгограда — 80 адресатов.

«Сказал, что понимает наше возмущение, что очень многие звонят и говорят, что ни на какие допросы их родственники не пойдут. Пообещал не применять санкций за отказ явиться», — пересказал он слова следователя.

В Следственном комитете подтвердили, что по всей России сейчас рассылаются повестки тем, кто застал войну в Сталинграде. Сотрудник ведомства уточнили, что «основные следственные действия — это всё-таки экспертизы и полевые раскопки, направленные на установление личностей убитых мирных жителей и самих нацистов».

СКР возбудил уголовное дело о геноциде мирных жителей Сталинградской (ныне — Волгоградской) области со стороны немецких солдат в июле 2020 года.

«Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния», — говорилось в пресс-релизе СК.

В ведомстве указали, что в период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года во время оккупации Сталинградской области немецкие военные «зверски расправлялись» с местными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых «морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землёй». В ведомстве ссылаются на имеющиеся свидетельства убийств мирных жителей в Дзержинском районе Сталинграда, сёлах Аксай, Водино, Жутово I, Жутово II, Каменка, Перегрузное и Шелестово, на хуторах Грызунов, Нижне-Яблочный и Тормосино (ныне — хутор Тормосин), в станицах Верхне-Курмоярская и Нижне-Чирская.