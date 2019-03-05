СК прекратил дело о крушении дельтаплана под Нижним Тагилом, в котором погибли два человека

Региональное следственное управление на транспорте СКР вынесло постановление о прекращении уголовного дела, которое возбудили после смерти двух человек в результате крушения мотодельтаплана в одном из дворов посёлка Черноисточинск под Нижним Тагилом, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл днём 3 декабря. Мотодельтаплан «Апогей-16» с пилотом и пассажиром поднялся в воздух с поверхности замёрзшего озера, после чего упал в один из дворов посёлка. Пилот погиб на месте, пассажир был доставлен в реанимацию Демидовской больницы Нижнего Тагила, где позже скончался.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следственные органы провели комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, определили, кто организовывал полёт, получили результаты экспертиз, в результате которых выяснилось, что обвиняемым должен был стать погибший пилот. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.