СК не нашёл виновных в пожаре на Рассветной, где погибли восемь человек

Следственный комитет не нашел виновных в пожаре на Рассветной, в котором погибли восемь человек, со ссылкой на несколько знакомых с ситуацией источников пишет E1.ru.

«Уголовное дело заведено, но оно бесфигурантное. Установлено, что первоначальной причиной пожара стал "малотепловой" источник (свеча или непотушенная сигарета). Отрабатывается версия, что квартира была обесточена не по решению ЖКХ, а из-за соседей. Возможно, они просто оборвали провода. Ни один электрик не подтверждает, что поступала разнарядка на обесточивание в квартире», — сообщил источник.

Один из жильцов дома на Рассветной рассказал, что у соседей на самом деле конфликтов не было.

«Никто ни с кем не общался. Все хорошо было, никто не кусался ни с кем, просто "привет-пока", всё», — сказал он.

В пресс-службе Следственного комитета воздержались от комментариев.

Трагедия на Рассветной, 7 произошла 12 января. Известно, что в квартире, где началось возгорание, жила неблагополучная семья — у них не было света, из-за чего им приходилось пользоваться свечами. По одной из версий, из-за этого и произошёл пожар.

Одна из жительниц дома, ставшая жертвой пожара, активно писала в Twitter о происходящем во время возгорания и просила вызвать подмогу.