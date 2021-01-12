В Екатеринбурге при пожаре в многоквартирном доме погибли 8 человек (ВИДЕО)

В ночь с 11 на 12 января в Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ произошло ЧП: сильный пожар на втором этаже девятиэтажки по адресу ул. Рассветная, 7 унёс жизни восьми человек, пишет E1.ru.

В пресс-службе областного ГУ МЧС официально прокомментировали ЧП.

«Сегодня в 02:58 поступило сообщение о пожаре на ул. Рассветной, 7. В считаные минуты первое пожарное подразделение прибыло к месту вызова. На тот момент горела квартира на втором этаже, в подъезде по всем этажам было плотное задымление. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. Из горящей квартиры сотрудники МЧС вынесли на руках пять человек (среди них был один ребёнок) и передали их медикам. В условиях сильного задымления звеньями газодымозащитной службы была организована эвакуация и спасение жильцов из горящего подъезда. Всего было эвакуировано 90 человек (в том числе девять детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. В связи с морозом эвакуированные жители были размещены в пожарных автомобилях. На базе гимназии № 176 развёрнут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи МЧС России. Площадь пожара составила 30 кв. м, распространение огня за пределы квартиры пожарные не допустили. В 03:50 пожар был локализован, в 04:06 открытое горение ликвидировано. В тушении пожара задействованы 9 единиц спецтехники, 30 человек личного состава. На месте пожара развёрнут оперативный штаб. На месте пожара находится начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев», — рассказали в ведомстве.

По данным министерства общественной безопасности, в ПВР находятся 52 человека. Остальные возвращаются домой.

Инцидент также прокомментировал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

«Первое тревожное сообщение поступило в дежурную часть ОП № 2 УМВД по Екатеринбургу из пожарной части № 1 Кировского района в 03:40 — о том, что горит квартира на втором этаже девятиэтажного двухподъездного дома, а также о том, что имеются пятеро пострадавших и трое погибших. Второе сообщение поступило в 05:10 от бригады скорой помощи № 61 — о том, что в 9-ю детскую горбольницу доставляют 17-летнего подростка по имени Артём с отравлением угарным газом, ожогами (коленной области и обеих стоп) первой и второй степени. В 05:25 бригада скорой помощи № 63 передала информацию о том, что при доставлении в больницу скончалась девочка примерно шести лет», — отметил Горелых.

По данным полиции, погибшими оказались семилетняя Вера и её мама, 38-летняя Наталья. Кроме того, стражи порядка установили личность ещё одной жертвы пожара — ею оказалась женщина по имени Лора 1976 года рождения.

«Личности других погибших и пострадавших оперуполномоченными и участковыми сейчас устанавливаются, отрабатываются различные версии случившегося, в том числе неосторожное обращение с огнём, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования и другие», — заключил полковник Валерий Горелых.

Одна из погибших, во время пожара находившаяся в квартире на девятом этаже, молила о помощи, публикуя посты в социальной сети Twitter. Несколько сообщений подряд она опубликовала в 3 часа ночи.

«Помогите, горим! Вызовите пожарных! Верхний этаж, не можем спуститься из-за дыма. Я с ребёнком взаперти. Горит квартира снизу, задыхаемся», — писала женщина.

В одном из последних сообщений она написала: «Там упал и умер кто-то у двери».

В областной прокуратуре назвали предварительную причину пожара в доме на Рассветной.

«По предварительным данным, в квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнём, точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Кроме того, СК возбудил уголовное дело по факту пожара.

«Чтобы установить все обстоятельства трагедии, следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам и более). По поручению руководства следственного управления СКР по Свердловской области на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей районного отдела, отдела по расследованию особо важных дел, сотрудников отдела криминалистики регионального СК, а также отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в Екатеринбурге) ГУК СКР», — сообщил старший помощник руководителя областного СУ СКР Александр Шульга.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родным погибших. Главе региона было доложено о пожаре, он держит ситуацию под контролем. Организовано взаимодействие со всеми оперативными службами и городской администрацией.

Временно исполняющему обязанности главы Екатеринбурга Алексею Орлову, лично прибывшему на место происшествия, поручено обеспечить нуждающихся жильём из маневренного фонда.

Евгений Куйвашев также выразил соболезнования родным и близким трагически погибших людей.