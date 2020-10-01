СК не будет возбуждать дело против школьницы, которую принудительно поместили в психбольницу из-за подписки в соцсетях

Красноярский Cледственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об оправдании терроризма против 14-летней школьницы. Перед началом учебного года девочку принудительно поместили в психбольницу из-за подписки в соцсетях на паблик о «Колумбайне».

Как пишет «Медуза» со ссылкой на главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, в постановлении следователей говорится, что 27 августа СК получил сообщение, что школьница «снимала видеоролики» и «допускала публичные высказывания, призывающие к действиям по расстрелу лиц в образовательных учреждениях». Однако проверка СК не подтвердила «факт публичного призыва к террористической деятельности».

Напомним, утром 24 августа сотрудники ФСБ ворвались в дом 14-летней Алёны Прокудиной. Поводом стало то, что девочка была подписана в соцсети «ВКонтакте» на группу, посвящённую массовому убийству в школе «Колумбайн». После обыска, в ходе которого были изъяты игрушки и дневники девочки, подростка увезли на обследование в психдиспансер, а когда родители решили забрать оттуда дочь, то девочку через суд принудительно госпитализировали на неопределённый срок. Благодаря помощи правозащитников 8 сентября школьницу выпустили из психоневрологического диспансера.

Сообщалось, что кроме Прокудиной на обследование в психоневрологический диспансер в Красноярске отправили ещё восемь школьников, состоявших в паблике о «Колумбайне», — подростки якобы обсуждали нападения на учебные заведения. Никаких официальных подтверждений этого общественности предоставлено не было.