В Красноярске отпустили домой девочку, запертую в психдиспансере из-за подписки на паблик

В Красноярске выписали из психоневрологического диспансера 14-летнюю Алёну Прокудину, которую принудительно госпитализировали из-за подписки на паблик в социальной сети «ВКонтакте», со ссылкой на адвоката семьи девочки Владимира Васина сообщил в телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«У меня отличные новости. Сегодня утром 14-летнюю Алёну Прокудину выписали из психиатрического стационара. Это были непростые две недели. Мы уже подробно рассказывали, как ФСБ, руководство диспансера и местные чиновники оправдывали свои неправомерные действия. Впереди ещё апелляция на решение суда о принудительной госпитализации и вызовы в СК, психологическая реабилитация и возвращение Алёны в школу», — отметил Васин.

Он также поблагодарил СМИ за объективное освещение темы.

Напомним, утром 24 августа сотрудники ФСБ ворвались в дом, где живёт с семьёй 14-летняя Алёна Прокудина. По данным силовиков, девочка подписана в соцсети «ВКонтакте» на группу, посвящённую массовому убийству в школе «Колумбайн». После обыска, в ходе которого были изъяты игрушки и дневники девочки, подростка увезли на обследование в психдиспансер, а когда родители решили забрать оттуда дочь, то девочку через суд принудительно госпитализировали на неопределённый срок.

Сообщалось, что кроме Прокудиной на обследование в психоневрологический диспансер в Красноярске отправили ещё восемь школьников, состоявших в паблике о «Колумбайне», — подростки якобы обсуждали нападения на учебные заведения. Никаких официальных подтверждений этому нет.