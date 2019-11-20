СК начал проверку в отношении сотрудника, который взял в заложники беременную жену

Следственный комитет начал служебную проверку в отношении сотрудника ведомства, который в Ростове-на-Дону взял в заложники свою супругу, сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным ведомства, днём 20 ноября в полицию поступил сигнал о бытовом конфликте в одной из квартир многоэтажного дома на улице Красноармейской.

«Установлено, что одним из его участников является сотрудник следственного управления. В настоящее время выясняются обстоятельства конфликта и его мотивы, никто не пострадал. На время проверки сотрудник СК отстранён от работы», — указывают в СК.

По данным телеграм-канала Baza, захватчиком оказался Сергей Ткачёв. Местные СМИ сообщают, что сегодня днём его беременная жена почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. В этот момент у следователя разыгрались нервы, он схватил пистолет и стал угрожать жене убийством.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и ФСБ, они три часа вели с Ткачёвым переговоры, в итоге он согласился отпустить супругу. По неподтверждённым данным, во время захвата у следователя стало плохо с сердцем. Причиной инцидента мог стать нервный срыв мужчины.

Baza пишет, что взятие Ткачёвым заложника связано с обысками по уголовному делу главы ростовского УФСИН Муслима Даххаева. Однако мать следователя эту информацию опровергает, сообщает Mash.