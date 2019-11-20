В Ростове-на-Дону вооружённый следователь взял в заложники жену (ВИДЕО)

В Ростове-на-Дону мужчина взял в заложники свою жену и заперся в квартире, со ссылкой на источники пишут «Блокнот», «Комсомольская правда» и Baza.

По данным собеседников изданий, мужчина вооружён, он работает в правоохранительных органах. Baza уточняет, что мужчина работает следователем. По данным «Блокнота», речь идёт о сотруднике одного из силовых ведомств, который раньше работал в ростовском управлении, а потом перевелся в соседний регион. В каком именно ведомстве, не уточняется.

В группе «Ростов Главный» во «ВКонтакте» очевидцы пишут, что на месте много полиции и скорая помощь. Один из них сообщил, что жильцов дома, где мужчина захватил женщину в заложники, эвакуировали. Квартал, где произошёл инцидент, оцепили.

По данным Baza, с ним вели переговоры, которые закончились безрезультатно, после чего квартиру решили штурмовать. По информации Mash, женщину уже освободили, в результате инцидента никто не пострадал. Официальной информации о происшествии нет.