СК начал проверку после смерти девочки, не дождавшейся операции у доктора Каабака

СК РФ по Волгоградской области организовал проверку по факту смерти Насти Орловой. У девочки было диагностировано редкое заболевание. Помочь ребёнку могла пересадка почек у врача-трансплантолога Михаили Каабака, но он был уволен из НМИЦ здоровья детей из-за разногласий с Минздравом в протоколах лечения.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе областного комитета здравоохранения, девочка получала в медицинских учреждениях региона необходимое лечение.

«Ребёнок 2018 года рождения имела редкое орфанное заболевание почек, с рождения получала необходимое лечение в медицинских учреждениях Волгоградской области. Во время лечения проводились регулярные телемедицинские консультации с федеральным центром. По результатам заочных консультаций был согласован заключительный диагноз и ребёнок направлен в федеральный центр Минздрава РФ », — сказали в ведомстве.

Напомним, Настя Орлова из Волгограда умерла вечером, 27 ноября. Девочка, которой 22 ноября исполнился год, весила семь килограммов. Настя Орлова входила в список пациентов, которым срочно нужна пересадка почки. Операцию должны были сделать с октября по декабрь.

В настоящее время под угрозой находятся жизни ещё двоих детей — из-за формального исполнения приказа министра здравоохранения Вероники Скворцовой о восстановлении Михаила Каабака могут погибнуть двое близнецов Кузнецовых, ждущих пересадки почек.