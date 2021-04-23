СК начал проверку по факту избиения мужчиной школьника в Нижнем Тагиле

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила начал проверку по факту избиения мужчиной ученика школы № 61, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошёл 22 апреля на территории учебного заведения. По данным Tagilcity.ru, между двумя школьниками возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Затем появился отец одного из детей. По словам очевидцев, мужчина схватил оппонента своего сына, ударил его по лицу и нанёс несколько ударов ногами в живот. Как рассказала тётя пострадавшего школьника, ребёнка госпитализировали в больницу на Кузнецкого, где врачи выявили у него ушиб мягких тканей в области живота и подозрение на сотрясение мозга.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и участники конфликта, выясняется степень тяжести причинённого вреда. Также выясняются причины, которые способствовали произошедшему, отметили в СК.