СК начал доследственную проверку после задержания в Красноярске мужчины с «мощами» в сумке

Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ начал доследственную проверку по факту задержания мужчины, у которого обнаружили сумку с человеческими костями, сообщается на сайте ведомства.

По словам представителей СК, сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить, кому принадлежат останки. Кроме того, проверяется, является ли мужчина служителем какой-либо епархии.

Напомним, 45-летний мужчина был задержан 5 сентября на железнодорожном вокзале Красноярска после того, как он прошёл через установленный на входе интроскоп и выяснилось, что в его сумке находятся человеческие кости. При задержании мужчина пояснил, что является священнослужителем и перевозит останки святого из Енисейска в Москву для признания останков святыми мощами.

Юрист Екатерина Калядина, которая представляет интересы компании по обеспечению транспортной безопасности на вокзалах Красноярского края, сообщала, что исследование костей показало, что это останки захороненных на кладбище в Енисейске. Мужчина собирал останки и продавал их в Санкт-Петербурге как мощи святых.