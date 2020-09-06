В Красноярске на вокзале задержали монаха с сумкой человеческих костей

На железнодорожном вокзале Красноярска задержали православного монаха Дионисия Поспелова с сумкой, полной человеческих костей. Мужчина заявил, что это — мощи трёх святых, которые он везёт на экспертизу в Санкт-Петербург.

Как пишет Znak.com, 31 августа мужчина проходил в здание вокзала. Просвечивая его багаж, сотрудники службы безопасности увидели кости и черепа. Исследование показало, что это останки людей, которые были захоронены на кладбище в Енисейске. По словам юриста службы безопасности красноярского вокзала, мужчина собирал останки и продавал их в Санкт-Петербурге как мощи святых.

По данным Baza, священнослужитель вёз останки на экспертизу, которая должна подтвердить их святость. Сам Дионисий заявил, что он просто отодвинул какой-то камушек на кладбище и нашёл кости, которые «благоухали». Над чьими захоронениями надругался монах, пока неизвестно.

По его словам, он не собирался наживаться на найденных останках и намеревался подарить их РПЦ. Священник также рассказал, что это не первые найденные им мощи.