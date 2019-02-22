Силуанов заявил о повсеместном введении налога на самозанятых с 2020 года

Министр финансов Антон Силуанов анонсировал введение налога на самозанятых по всей России с 2020 года, пишут «Ведомости».

По словам министра, с начала года в четырёх регионах, где идёт эксперимент, — Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях — самозанятыми зарегистрировалось около 30 000 человек, что в 15 раз больше, чем за полтора года предыдущей попытки, в которой участвовала вся Россия.

20 февраля Силуанов поручил Минфину и Федеральной налоговой службе подготовиться к введению налога на самозанятых повсюду с 2020 года.

По мнению главы Минфина, эксперимент должен был приучить людей в принципе платить налоги. Чтобы преодолеть недоверие граждан, закон предусматривает неизменность ставки налога все 10 лет: 4% для работы с физлицами и 6% — с индивидуальными предпринимателями и юрлицами. Не должен снижаться и предел заработка самозанятого — 2,4 млн рублей в год.

Напомним, закон, подписанный Владимиром Путиным 27 ноября 2018 года, определяет налог для самозанятых как эксперимент и отводит на него 10 лет, до 31 декабря 2028 года. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что тестирование нужно, чтобы понять, жизнеспособна ли система, готовы ли граждане в принципе регистрироваться как самозанятые, много ли таких наберётся, функционально и удобно ли мобильное приложение — касса. В Думе говорили, что налог на самозанятых могут распространить на всю Россию не ранее 2020 года, если эксперимент будет удачным.