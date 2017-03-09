Сильнейшая школа гребного слалома России боится лишиться единственной тренировочной трассы в Нижнем Тагиле

Тренеры и воспитанники тагильской школы гребного слалома боятся остаться без трассы для тренировок в пойме реки Тагил. В этом году там должен появиться парк «Народный». Перед благоустройством территории между мостами по улицам Фрунзе и Красноармейской строители не только вырубили старые деревья и кустарники, но также убрали столбы, между которыми над водоёмом крепились так называемые вешки, ворота для прохождения лодок. Столбы были установлены на береговых линиях ещё несколько десятков лет назад, когда в Нижнем Тагиле только начинал развиваться гребной слалом.

«Мы эти столбы сами вкапывали ещё 30 лет назад, тросы натягивали с вешками, – говорит руководитель школы гребного слалома СДЮСШОР “Уралец” Ольга Гвоздева. – Сейчас напротив того места, где мы обычно тренируемся, столбы уже убрали и всё перекопали. Кроме того, после строительства моста по Фрунзе нанесло столько песка, что район между двумя мостами стал очень мелким и перекрылось единственное место на открытой воде, где мы тренировались. Нам очень важно, чтобы сейчас про нас не забыли и поставили новые столбы. Можно сделать красивую трассу с вешками красно-белыми или зелёно-белыми. У нас в некоторых местах пивные бутылки вместо вешек висели и полиэтиленовые верёвки вместо тросов, так как местные жители по каким-то причинам забирали их себе, никакие плакаты не помогали. Если будет хотя бы минимальное видеонаблюдение, а оно планируется, то можно будет сделать соответствующую всем стандартам трассу и проводить на реке соревнования. Да и гуляющие по набережной смогут наблюдать за тренировками на Тагилке».

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Константина Никкеля, оснований для ликвидации тренировочной трассы нет и «будет лучше, чем было».

«Развитие гребного слалома в Тагиле очень важно, – отмечает начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских. – И Сергей Носов готов рассматривать варианты определённых улучшений условий для данного вида спорта. Я приложу максимум усилий для того, чтобы столбы были сохранены, но реконструкцией не я буду заниматься, поэтому как я могу здесь какие-то комментарии давать. Я у вашего агентства увидел этот проект впервые, но думаю, что это ещё не окончательный вариант, всё зависит всё-таки от финансирования».

Воспитанники Ольги Гвоздевой Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов – самая титулованная пара в российском гребном слаломе – готовились к своим блестящим заплывам тоже на этой трассе. Тагильчане на каноэ-двойке стали бронзовыми призёрами Олимпийских игр в Пекине 2008 года, принеся сборной России самую неожиданную медаль, поскольку за всё время существования этого вида спорта у россиян была лишь одна медаль. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро они показали лучший результат среди российских спортсменов, заняв шестое место.

Сейчас на реке Тагил занимаются воспитанники двух спортивных школ – «Городской станции юных туристов “Полюс”» и СДЮСШОР «Уралец», всего более ста человек.

«Гребной слалом – это базовый вид спорта в Свердловской области, и все сильнейшие спортсмены – из Нижнего Тагила. Конечно, хотелось бы, чтобы в городе трасса была хорошая. Понятно, что есть много других проблем, но это не так затратно всё-таки по средствам. В меньших городах гребные каналы есть», – признаётся Гвоздева.

В августе 2016 года Сергей Носов говорил о необходимости благоустройства русла реки Тагил на улице Серова, где занимаются гребцы, в частности, о строительстве крытого канала для занятий слаломом и общефизической подготовкой. Школа уже давно работает за счёт финансовых вложений бывших воспитанников, тренеров и родителей.

«Крытый канал – это круто, но понятно, что ничего этого никогда не будет. Нам хотя бы столбы и троса сделайте. Или столбы, остальное мы сами сделаем», – добавляет тренер.

Напомним, в этом году в пойме реки Тагил должен появиться парк «Народный». Между мостами по улицам Фрунзе и Красноармейской, по планам архитекторов, будут возведены детская и смотровая площадки, хоккейный корт, автопарковка, площадки для аттракционов и воркаута, организованы места для пикников. Также, согласно проекту генплана, в парке установят торговые павильоны и мобильные туалетные кабинки. Для пеших прогулок тагильчан проложат широкие дорожки, вдоль которых установят скамейки. Объекты капитального строительства на территории не планируются, так как, по словам чиновников, есть риск её подтопления во время весеннего паводка. Расходы на строительство «Народного» обещал взять на себя любимый благотворительный фонд тагильской мэрии «Уютный город». Объём средств, которые будут потрачены на благоустройство территории, пока не определён.

Агентство новостей «Между строк»