В пойме реки Тагил вместо ТРЦ с футбольным полем на крыше появится парк «Народный». Деньги на благоустройство «зоны затопления» ищет любимый фонд мэрии города (ФОТО)

Новый парк «Народный» появится в пойме реки Тагил ко Дню города. Между мостами по улицам Фрунзе и Красноармейской будут сделаны детская и смотровая площадки, хоккейный корт, автопарковка, площадки для аттракционов и воркаута, организованы места для пикников. Также, согласно проекту генплана, в парке установят торговые павильоны и мобильные туалетные кабинки. Для пеших прогулок тагильчан проложат широкие дорожки, вдоль которых установят скамейки. Объекты капитального строительства на территории не планируются, так как, по словам чиновников, есть риск её подтопления во время весеннего паводка.

«Не секрет, что это зона затопления, примерно раз в 25 лет она затапливается по той или иной причине, в основном это природные факторы. Но расчёт на это есть, и капитальных строений там именно по этой причине и не предвидится. В благоустройстве ничего страшного нет, если затопит – не смоет же в конечном итоге, илом занесёт – очистим. Да, это трудно, но это достаточно обширная территория в центре города и не использовать её довольно глупо», – отмечает начальник управления архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила Константин Никкель.

Представленный проект генплана – уже третий вариант благоустройства территории в пойме реки Тагил.

«Первый вариант был слишком помпезный – аллеи в два ряда, всё в малых архитектурных формах, – рассказывает чиновник. – Позже мы решили подтянуть проект к реальности и сделать его более функциональным, чтобы горожане не ходили по территории, как по музею, а чувствовали себя там более раскованно. Так, например, мы убрали гранитные набережные – всё проще подходить к воде с песчаного берега, да и симпатично это».

Работы по благоустройству территории уже начались: вырублены старые деревья и очищена от зарослей кустарника береговая линия. До конца марта подрядная организация «Уралстроймонтаж» будет заниматься планировкой парка и разработкой схемы озеленения. Расходы на строительство «Народного» обещал взять на себя нижнетагильский благотворительный фонд «Уютный город».

«“Уютный город” принимает участие во многих проектах, – говорит Михаил Аршанский, один из учредителей некоммерческой организации. – “Уютный город” и создан был для того, чтобы сделать Нижний Тагил более уютным, комфортабельным. Именно для этого мы и собираем средства. Объём средств, которые будут потрачены на строительство парка, сложно сейчас сказать. Пока всё это в развитии, и это будет зависеть не от того, сколько надо будет денег для реализации проекта, а от того, сколько денег соберёт “Уютный город”».

Благотворительный фонд «Уютный город» был создан в апреле 2013 года и выделил на инфраструктурные и другие проекты Нижнего Тагила за это время десятки миллионов рублей. Впрочем, заслуги некоммерческой организации чаще не афишируются, а вся слава достаётся мэрии.

За четыре года существования «Уютного города» на собранные им деньги в городе был проведён капитальный ремонт сторожевой башни на Лисьей горе, благоустроена территория возле «Демидовской дачи», КДК «Современник» и ФОКа «Президентский», приведён в порядок сквер «Рабочей молодёжи». На десятки миллионов рублей фонда в Нижнем Тагиле и пригороде были установлены уличные тренажёры, детские и спортивные площадки, а также скамейки, зимой на деньги фонда был построен ледовый городок возле ФОКа «Президентский». В середине февраля этого года, например, мэрия Нижнего Тагила приняла в собственность от «Уютного города» десять трёхсекционных остановочных комплексов. Учредителями фонда являются почётные граждане Нижнего Тагила: советник управляющего директора НТМК Михаил Аршанский и помощник директора УВЗ Леонид Матвеев, а также Герой Соцтруда Сергей Мелехин. Исполнительный директор фонда – Оксана Стафеева. Известно, что миллионные пожертвования в «Уютный город» ежегодно осуществляют крупнейшие предприятия Нижнего Тагила.

По словам Константина Никкеля, уже готов проект по благоустройству и другой части прибрежной территории реки Тагил – от моста по Фрунзе в сторону улицы Папанина. При наличии денег второй этап проекта можно реализовать в ближайшие два-три года, считает чиновник.

«Здесь тоже достаточно живописные склоны, предусмотрены площадки для отдыха и пешеходные дорожки. Жители Выи смогут спуститься вниз по тропинке к набережной. Вообще, высоты реконструированного моста по улице Фрунзе достаточно для того, чтобы даже автомобильную дорогу запустить по Серова, но это далеко идущие планы, конечно», – признаётся начальник управления архитектуры и градостроительства.

Напомним, в 2010 году московская компания «Нордстрой» планировала построить в пойме реки Тагил современный торгово-развлекательный центр. В пределах комплекса должны были разместиться около 250 предприятий торговли и общественного питания, кинотеатр на восемь залов, боулинг на 20 дорожек, парковка на 5 тысяч автомобилей, парк культуры и отдыха с аттракционами на площади 50 тысяч кв. метров. Сообщалось, что инвестиции в проект составят около пяти миллиардов рублей. Закончить строительство планировалось в 2015 году.

Весной 2013 года пресс-служба городской мэрии распространила сообщение о том, что на градостроительном совете было принято решение о создании парка в пойме реки Тагил «без размещения здесь крупных объектов торговли». Таким образом «Нордстрою» отказали в строительстве ТРЦ. Решением главы города постановление о предоставлении «Нордстрою» земельного участка для строительства было отменено, а сам Сергей Носов подверг планы по строительству ТРЦ в пойме реки Тагил резкой критике. Спустя почти два года никакого парка в пойме реки так и не появилось. Столичные коммерсанты обратились в арбитражный суд и в июне 2014 года добились отмены постановления Сергея Носова в кассационной инстанции.

Мэрия, в свою очередь, обратилась с иском в арбитраж города Москвы с требованием о взыскании с компании «Нордстрой» 2,5 миллиона рублей за аренду земельного участка и расторжение договора аренды. В начале 2015 года компания «Нордстрой» выиграла очередное судебное разбирательство против администрации Нижнего Тагила и сохранила за собой право аренды земельного участка площадью 270 000 квадратных метров в пойме реки Тагил. Однако строить москвичи так ничего и не начали, а 31 января 2017 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ООО «Нордстрой» в пользу тагильской мэрии 2,35 миллиона рублей задолженности и пени в размере 1,3 миллиона рублей за просроченную аренду земельных участков.

Агентство новостей «Между строк»