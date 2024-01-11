«Сила не в кулаках». Известный тагильский психотерапевт Дмитрий Винокуров рассказал о причинах детской агрессии

Всё чаще в новостных сводках стала появляться информация о случаях насилия среди подростков. В конце декабря в Нижнем Тагиле произошло три громких инцидента.

Вечером 21 декабря 2023 года трое парней у дома № 48 на улице Гвардейской напали на несовершеннолетнего, возвращающегося с тренировки по скалолазанию. В результате нападения мальчик был госпитализирован в больницу с травмой носа.

В этот же день в соцсетях появилось видео, где два подростка в школе № 40 сначала ведут разговор на повышенных тонах, а затем внезапно один бьёт другого и происходит драка. Следом подключаются другие подростки, которые начинают добивать упавшего парня и бить его кулаками и ногами в лицо. Буквально через минуту конфликт перерос в массовую неконтролируемую бойню.

29 декабря этого же года два брата-азербайджанца, учащиеся школы № 56, избили своих одноклассников — мальчика и девочку. Последней был причинён тяжкий вред здоровью.

Журналист АН «Между строк» поговорила с психотерапевтом и руководителем Центра семейной терапии и консультирования Дмитрием Винокуровым о причинах и видах проявления детской агрессивности, а также о том, как с ней бороться и что делать детям, которые подвергаются издевательствам в школе.

— В чём причины детской агрессивности? Какие могут быть проявления агрессии у детей?

— Агрессия может быть разной: это не обязательно физический удар, она может быть и словесной, а также в виде игнорирования. Вопрос про агрессивность у подростков очень важен, но на него нет простого ответа. Такое поведение ребёнка или подростка в первую очередь говорит о нём самом и об окружении, в котором он живёт и растёт. Начнём с того, как ребёнок воспринимает сам себя, например: я плохой, ненужный своим родителям, я не заслуживаю чего-то хорошего. «Вот у других ребят есть велосипед, а у меня его нет, потому что я плохой». Он думает, что у него нет шанса быть таким же, как сверстники: кататься с ними, общаться, радоваться. Значит, ему остаётся либо плакать, либо попросить покататься, а если он этого делать не умеет, то применить агрессию, отобрать велосипед и кататься самому. Агрессивный ребёнок в душе считает, что его все обижают и никто не принимает, поэтому даже сказанное мимоходом слово он может воспринимать как большой ущерб для себя. Если подросток не владеет навыком коммуникации, то идёт решать ситуацию кулаками. Также у него должен быть развит навык саморегуляции, он должен понимать, как себя вести в зависимости от испытываемой эмоции. Если, например, ему страшно и он не понимает, что ему делать в этой ситуации, тогда у него включаются инстинктивные центры в нервной системе и он начинает опять же решать ситуацию через силу. Перейдём ко второй причине. Агрессия всегда говорит об окружении подростка, то есть о его родителях, одноклассниках и педагогах. Например, психически здоровые родители, если ребёнок напуган, не посоветуют ему кого-то бить. Они успокоят его, поговорят и помогут. То же любой нормальный родитель сделает, если подросток будет расстроен из-за отсутствия велосипеда. А «невзрослый» родитель, который сам вырос с агрессивностью, скажет: «Пойди и отбери». Выученные установки, что «мир злой», «если сам не отберёшь, то ничего не получишь», «бей в лицо, когда что-то нет так», идут от травмированных родителей. Они «помогают» детям вырасти агрессивными.

— Смотрели ли вы сериал «Слово пацана»? Как вы считаете, нужно его запретить?

— Я смотрел сериал «Слово пацана», мне он не понравился. Но я не считаю, что сериал нужно запретить, к чему призывают сейчас какие-то чиновники. Запретами ничего решить нельзя. Да, я считаю, что авторы имеют право снять любой фильм, но возникает вопрос: а зачем? У подростков в сериале очень странная самооценка. В их картине мира только кулаками можно чего-то достичь, там ни слова нет про переговоры, про сотрудничество и другое. Сила — значит насилие. Да, нам показали, что это ужасно. Что так жить нельзя, что там нет ни одного нормального варианта выхода. Таких фильмов, спектаклей, сериалов много, но я считаю, что нужно говорить об исцелении, рассказывать о хороших примерах. Показывать зрителям, что есть другие ценности и герои.

— Как вы думаете, почему сериал «Слово пацана» стал таким популярным в России?

— Меня удивил не сам сериал, а реакция российской публики на него. Он моментально взлетел на первые строчки рейтингов. Его смотрят младшие и средние школьники, молодёжь, взрослые люди и пенсионеры. Я думаю, их зацепила как раз-таки резонация внутренних травм. Ведь мы пережили тяжёлые, кризисные годы в стране. Зрителю внутри своей травмы кажется, что по-другому быть не может, что только так надо выживать. И это страшно. В этом сериале нет ни одного позитивного героя, позитивно там выглядят как раз-таки эти пацаны. С точки зрения психиатра, это агрессивные, травмированные дети. В каждой серии происходит преступление в отношении несовершеннолетних. И там не показан ни один взрослый, который пришёл бы им на помощь. Поэтому после просмотра складывается впечатление, что другого быть и не может. Я считаю, что это нехороший сериал. Его нужно смотреть, только если ты к этому морально готов.

— Как вы считаете, почему происходит школьный буллинг?

— Казалось бы, школа — это безопасное место для ребёнка, в котором он должен чувствовать себя комфортно. Ведь там работают педагоги, психологи. При этом во многих школах по всей стране травля очень распространена. Потому что в том классе, где дети ведут себя агрессивно по отношению друг к другу, такие правила. Если педагог говорит: «Пусть делают что хотят. Пусть на перемене подерутся», если мы это правило признаём и сохраняем, а чаще всего бессознательно, то дети, конечно же, будут агрессивными. Они так защищаются, боятся: если я не буду бить, то побьют меня. Потому что в этом классе волчьи правила. Либо я буду чушпаном, либо буду «сильным». Я проводил опрос, и он показал, что большинство подростков считают, что сильный человек — тот, кто умеет схитрить, своровать, побить другого. Это катастрофа, ведь сила не в кулаках.

— Может ли ребёнок, растущий в нормальной здоровой семье, стать агрессивным?

— Если ребёнок растёт в психически здоровой обстановке, в семье, где родители осознанно общаются со своими детьми, где дети проживают все свои возрастные периоды, напитываясь тем, что им предоставляют родители, обучаются всем необходимым навыкам, то их психика развивается в здоровом ключе. Эти дети, конечно же, рано или поздно столкнутся с вызовами, агрессией внешнего мира, несправедливостью, но им не надо будет в этот момент становиться агрессивными. Они не будут такими. Им не надо будет в ответ насильничать. У них будут другие способы решения. Такие дети будут уметь радоваться, у них будут, скорее всего, хорошие друзья, которые всегда поддержат. Они будут с интересом ходить в школу. Если к таким детям в здоровый класс приходит новенький — носитель агрессивности, который начнёт это проявлять, то здоровый класс и педагоги это сразу же заметят. Они объяснят, что у них так не принято, что они уважают учителей и одноклассников и помогают друг другу. А чтобы получить это, не нужно никого бить. Поэтому я считаю, что психически здоровый ребёнок не может стать агрессором.

— Как вы прокомментируете инциденты, связанные с избиением подростков в Нижнем Тагиле, которые участились в последнее время?

— Я прочитал про случай с 11-летней девочкой, которую избили два брата-азербайджанца возле школы № 56. Страшно то, как пишут в СМИ, что свидетелями конфликта были взрослые люди. Они видели происходящее, но ничего не сделали. Это говорит о том, что эти люди сами ещё недостаточно взрослые. Я предполагаю, что у них самих есть опыт насилия, агрессии в собственном детстве. И им кажется, что это нормально. Хотя это не так.

— Можно ли сказать, что причинами этого случая стали те факторы, о которых вы говорили выше: например, незрелость родителей, застарелые психологические травмы, в целом спокойное, а порой и позитивное отношение в обществе к насилию как к способу решения проблем и другие?

— Я не разговаривал ни с детьми, ни с учителями, ни с педагогами. Но если этот случай исследовать, конечно, там вскроются все эти моменты. Всё, о чём мы говорили, там можно будет увидеть. Я беспокоюсь о том, что это не первый случай. Много агрессивности в подростковой среде. Да, этот случай в школе № 56 прогремел на всю страну, но потом, как обычно, всё успокоится. Но что дальше будет с этими детьми? Кто будет с ними работать? Смогут ли педагоги, специалисты помочь им? Скорее всего, это будет закрыто, ограничится выговорами, порицаниями, всё вернётся на круги своя. А ребёнок будет продолжать с этим жить.

— Как предотвратить появление агрессии и жестокости у детей?

— Нужно заниматься воспитанием, создавать в школах атмосферу безопасности и защищённости. Чем раньше для ребёнка будет создана питательная, развивающая среда в семье, школе и других учреждениях, тем лучше. У родителей разное образование, и они не обязаны быть педагогами, поэтому дети, приходя в учреждения, должны напитываться тем, чего им, может быть, недостаёт в семье. Детей травмированных очень много. С ними надо работать, помогать им и их родителям. Многие родители не понимают этого, им нужно подсказать. А это могут сделать педагоги, школьные психологи. Учителя видят ребёнка каждый день по 6 часов на протяжении 11 лет. Очень странно, что они не всегда вовремя начинают замечать, реагировать, поддерживать ребёнка и его семью, а также направлять их в специализированные центры. Да хотя бы просто на планёрках обсуждать эти темы, искать пути решения. Вдобавок ко всему у нас наблюдается нехватка психологов, нет обученных специалистов, очень мало восстановительных и реабилитационных программ. Нужно создавать всё это, обучать сотрудников и просвещать родителей. У нас в центре сейчас реализуется городской проект «Ради жизни» при поддержке Фонда президентских грантов. Мы бесплатно помогаем подросткам и родителям в кризисных ситуациях. В Нижнем Тагиле живут тысячи семей, хотелось бы, чтобы они разбирались во взаимоотношениях со своими детьми.

— Что делать детям, которые подвергаются издевательствам в школе?

— Это две стороны одной медали. Агрессор и объект насилия — они всё равно участники травматической ситуации. Как в сериале «Слово пацана»: сначала били главного героя, он не хотел быть жертвой и «пришился» к группировке, чтобы быть под её защитой. Вчерашние жертвы завтра найдут себе более слабого и начнут вымещать на нём своё внутреннее напряжение. Конечно, в первую очередь ребёнок должен рассказать об этом родителям. А дальше надеяться на то, что попадётся адекватный педагог, который не отложит проблему в долгий ящик, а спокойно начнёт помогать и поднимать эту тему. Если школа не откликнулась, пытается замять ситуацию, тогда, конечно, нужно будет менять школу. Далее нужно обратиться в вышестоящие организации, проинформировать их, там помогут подобрать новую школу. Но родители тоже бывают разные, есть отцы, которые говорят: «Вот меня били ремнём, и я буду бить его ремнём!» И он будет бить своего ребёнка за каждую двойку. А этот мальчик потом вырастает и бьёт своего более слабого одноклассника, вымещая на нём гнев, который предназначен на самом деле его отцу. Я всё же верю, что в мире хороших людей больше и они всегда смогут прийти на помощь. Самое главное — не молчать, не бояться, не прятаться.

— Как вы думаете, сериал «Слово пацана» мог спровоцировать агрессию среди подростков?

— До сериала было насилие, будет и после него. Он просто ещё раз это показывает. Сериал спровоцировал обсуждение, но я не уверен, что он будет обсуждаться в ту сторону. Многие признают, что сериал хороший, авторы молодцы, но посмотрели и забыли. Никто не говорит, что делать с феноменом насилия. Дети агрессивны не из-за сериала, а из-за того, что они так научились жить.