В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку после публикации в СМИ об избиении 15-летнего подростка 

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку после публикации в СМИ об избиении 15-летнего подростка. По имеющейся информации, 21 декабря 2023 года трое подростков у дома № 48 на улице Гвардейской в вечернее время избили несовершеннолетнего, возвращающегося с тренировки по скалолазанию, в результате чего мальчик был госпитализирован в больницу с травмой носа.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит достоверность опубликованной информации и все обстоятельства происшествия. Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов установлены и опрошены несовершеннолетние участники инцидента, их законные представители», — сообщает пресс-служба ведомства.

Один из нападавших пояснил правоохранителям, что бил мальчика, так как принял пострадавшего за молодого человека, с которым повздорил 10 декабря.

Также в ведомстве сообщили, что прокуратурой будет проверена работа сотрудников общеобразовательных учреждений, где обучаются трое нападавших подростков, для установления, какая профилактическая работа ведётся с учащимися. Органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение процессуальной проверки, организованной следственными органами, находится на контроле прокуратуры.

«Подозреваемые лица установлены, с ними в настоящее время работают. По результатам проверки и заключению судебно-медицинской экспертизы будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Накануне, 7 января, мама пострадавшего подростка рассказала об избиении паблику «Инцидент Нижний Тагил» и пожаловалась на бездействие сотрудников полиции. Она опасается, что обидчики её сына не понесут никакой ответственности.

«Прошло уже больше двух недель, а дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. В тот роковой день мой 15-летний сын возвращался с тренировки домой. Он всегда ходит одной и той же дорогой, всегда на связи. Время было чуть за 19 часов. Проходя мимо магазина Fix Price, расположенного на улице Гвардейской, 48, он буквально на минутку зашёл туда с целью купить бутылочку воды. Когда же вышел, к нему тут же подошли трое парней, предположительно сверстники, двое одного роста, третий чуть повыше, которые поинтересовались, из какой он школы. Он не пожелал отвечать, так как не было понятно, с какой целью посторонние люди задают такой странный вопрос. Ответил лишь: "Вас это не должно интересовать". После чего эти хулиганы втроём повалили его на землю и начали методично наносить удары руками, ногами... Его в тот день очень-очень сильно избили», — рассказала женщина.

Также тагильчанка утверждает, что избиение её сына закончилось только благодаря тому, что мимо проходил мужчина, который отпугнул обидчиков.

«Получается, если бы не случайный прохожий, моего сына могли бы сильнее изувечить или вообще убить?! Никто не помог даже встать моему ребёнку, не говоря уже о том, чтобы оказать какую-то помощь или просто вызвать скорую помощь. Кое-как он сам дошёл до дома. После этого мой сын попал в больницу на Кузнецкого, 10», — говорит мама пострадавшего мальчика.

В лечебном учреждении у подростка выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также перелом носа со смещением, ушиб височной области справа, ушиб мягких тканей лица, губ с кровотечением, гематомы параорбитальной области и ссадины переносицы. Для дальнейшего выяснения последствий драки ребёнку дали направление к окулисту.

«Решив найти обидчиков и привлечь их к ответу по всей строгости закона, мы сразу же обратились с заявлением к инспектору ПДН Марии Силуковой. Нам был дан ответ, что она уходит в отпуск и заниматься нашим делом не будет. Наше дело будет вести участковый. В связи с этим дальнейшим моим действием было обращение в прокуратуру, расположенную на улице Матросова, 15. Мною были предоставлены сведения об избивавших (так как на тот момент они сами себя выдали, похваставшись своими "подвигами" в соцсетях, в дальнейшем этот пост был удалён. Там недалеко общежитие на Попова, 23, один из нападавших оттуда). Но... вы не поверите, но и на этот раз со стороны правоохранителей реакции никакой не было», — вспоминает она.

По словам женщины, после обращения в прокуратуру дело было передано начальнику ПДН Ирине Борисовой, а также была назначена встреча на 5 января. Но в назначенное время начальника ПДН на месте не оказалось. На телефонный звонок Ирина Борисова ответила, что ей сейчас некогда, так как она занимается другим делом, и пояснила, что разобраться в ситуации она поручает инспектору ПДН ОП № 19 Марии Силуковой.

«Мы к ней пришли в назначенное время, и с нас просто взяли показания — мои и моего сына. Нам сказали: "Ждите! Такие дела быстро не решаются!" Чего ждать?! Сколько ещё ждать?! Непонятно... Ведь уже прошло больше двух недель!!! Я даже не могу выяснить, из больницы были переданы факты нападения в полицию или нет... В связи со всем вышеизложенным я считаю, что наше дело намеренно затягивают и никаких мер вообще не принимается. Неужели, пока не обратишься в СМИ, ничего не сдвинется с мёртвой точки?! Кто-то может дать мне ответ, чем мой избитый ребёнок отличается от других избитых детей нашего города Нижнего Тагила?! Может быть, нам помощь не нужна?! Почему до сих пор виновные не установлены, хотя известно, кто это. Я просто, как любая мать, хочу, чтобы справедливость восторжествовала! Вот и всё. А те, кто это сделал, ответили по закону. Разве это много? Я не удивлюсь, если мы не первые пострадавшие. Ведь пока в СМИ не обратишься, вроде как и нет проблемы», — возмущается женщина.