Штаб Навального нашёл у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США (ВИДЕО)

Семья бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова, руководившего городом на протяжении 18 лет, владеет шестью домами в США общей стоимостью более шести миллионов долларов, говорится в расследовании штаба Алексея Навального в Хабаровске.

По данным расследования, пять домов расположены в Калифорнии, ещё один — в штате Вашингтон. Недвижимость была куплена в период с 2004 по 2018 год, в покупках участвовала супруга бывшего мэра Леонора Соколова, а также их дети Елена и Алексей, которые сейчас владеют домами. Участники расследования также предположили, что Александр Соколов имеет вид на жительство в США или пытался его получить.

Кроме того, в расследовании рассказывается о том, как человек, близкий к Соколову, приобрёл по заниженной цене унитарное предприятие, в собственности которого находятся торговые комплексы в Хабаровске.

Александр Соколов был мэром Хабаровска с 2000 года по сентябрь 2018 года. По утверждению штаба Навального, люди, связанные с бывшим мэром, сохранили свои посты в органах власти после его ухода.